Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подали заявления в ЦИК

В Центризбирком поступило решение внеочередного (XI) cъезда Патриотической партии «Ата-Журт» от 18 июля о выдвижении в качестве кандидатов на должность президента экс-спикера Ахматбека Келдибекова и бывшего депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева. Они оба являются сопредседателями политической организации.

На сегодня поступило 30 заявлений от граждан о самовыдвижении и 6 решений политических партий о выдвижении своих представителей для участия в избирательной кампании. Общее число кандидатов — 36.

Прием заявлений продолжится до 1 августа. Выборы состоятся 15 октября.