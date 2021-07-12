В милицию поступило 67 сообщений о нарушениях на повторных выборах в горкенеши

В день проведения повторных выборов депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке в милицию поступило 67 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Из них 16 фактов на рассмотрении, два объединены, 38 списаны в номенклатурное дело, шесть направлено в территориальные избирательные комиссии, пять зарегистрировано в ЕРПП по статье 192 «Подкуп избирателей» УК КР, три — по статье 119 «Мелкое хулиганство» УК КР», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Бишкеке в милицию поступило 37 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Из них 10 на рассмотрении, 23 списаны в номенклатурное дело, один факт соединен, три зарегистрированы в ЕРПП по статье 192 «Подкуп избирателей» УК КР.

В Оше в милицию поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Из них шесть на рассмотрении, шесть направлены в территориальную избирательную комиссию.

В Токмаке в милицию поступило 18 сообщений о нарушениях. Из них 15 списаны в номенклатурное дело, один факт соединен, два зарегистрированы в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» УК КР.

Накануне в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.