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Выборы

В милицию поступило шесть сообщений о нарушениях на выборах в Токмаке

В милицию поступило шесть сообщений о нарушениях, допущенных на выборах депутатов местного кенеша в Токмаке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«По данным на 12.30, в ОВД Токмака поступило шесть сообщений о нарушениях, допущенных в процессе повторных выборов в горкенеш. Была получена информация о том, что возле УИК ходят квартальные со списками, в день выборов проводят агитацию и прочее. Все факты были зарегистрированы, на место были отправлены следственно-оперативные группы», — проинформировали в ГУВД.

Отмечается, что ни один из упомянутых фактов не подтвердился. Сотрудники милиции продолжают нести службу на избирательных участках.
Ссылка: https://24.kg/vybory/200641/
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