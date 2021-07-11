В милицию поступило шесть сообщений о нарушениях на выборах в Токмаке

В милицию поступило шесть сообщений о нарушениях, допущенных на выборах депутатов местного кенеша в Токмаке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«По данным на 12.30, в ОВД Токмака поступило шесть сообщений о нарушениях, допущенных в процессе повторных выборов в горкенеш. Была получена информация о том, что возле УИК ходят квартальные со списками, в день выборов проводят агитацию и прочее. Все факты были зарегистрированы, на место были отправлены следственно-оперативные группы», — проинформировали в ГУВД.

Отмечается, что ни один из упомянутых фактов не подтвердился. Сотрудники милиции продолжают нести службу на избирательных участках.