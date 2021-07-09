Рейды и усиление. Милиция Токмака готовится к выборам в городской кенеш

В период проведения выборов в городской кенеш Токмака общественный порядок будут обеспечивать свыше 100 сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В связи с проведением выборов в городской кенеш милиция Токмака переходит на усиленный вариант несения службы. Общественный порядок будут обеспечивать более 100 сотрудников милиции. Кроме того, в целях охраны общественного порядка на территории города с 9 по 11 июля будут проводиться профилактические рейдовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками милиции уже созданы четыре мобильные группы, которые будут принимать все имеющиеся жалобы и заявления от граждан.