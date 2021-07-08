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Выборы

Подкуп избирателей в Оше. В милиции сообщили подробности

В пресс-службе МВД сообщили подробности задержания одного из кандидатов в депутаты Ошского городского кенеша, которое произошло накануне. По версии следствия, деньги от задержанного и его представителей успели получить более 15 избирателей.

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«В ходе проведения следственных действий стало известно, что в Оше на улице Жумабаева представители кандидата одной из политических партий, участвующей в выборах в местный кенеш, проводят подкуп избирателей. Во время осмотра места происшествия сотрудниками оперативно-следственной группы у граждан И.Х. и Р.Ш. в качестве вещественных доказательств были изъяты деньги в сумме 115 тысяч сомов и список на семь страниц жителей улицы Джалал-Абад микрорайона «Амир-Темир» города Оша. Установлено также, что представители кандидата в депутаты Л.Б. раздали более 15 избирателям по 1 тысяче сомов, чтобы те отдали свои голоса за кандидата в депутаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидат в депутаты водворен в ИВС, а его представителям вручены уведомления о подозрении в совершении подкупа голосов избирателей.

Напомним, накануне в Оше сотрудники милиции за подкуп голосов задержали троих местных жителей. Задержанных доставили в следственную службу.

По предварительным данным, это кандидат от партии «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/vybory/200287/
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