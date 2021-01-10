Выборы президента. АСУ не работают, бюллетени кидают в обычные урны

Пользователи социальных сетей начали сообщать о неработающих автоматически считывающих урнах.

Так, экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщила, что не сработала АСУ на участке № 1046 в Бишкекском гуманитарном университете. Вместо нее установили обычную стационарную урну.

Она также рассказала, что к ней поступают сообщения о том, что АСУ не срабатывают на многих избирательных участках.Журналисты Kaktus.Media также сообщили о замене АСУ на стационарную урну в жилмассиве «Ак-Орго». Причем урна оказалась только одна. Избирателям предложили кидать оба бюллетеня в одну урну. Избирателям пообещали, что позже проведут все бюллетени через АСУ.Отметим, что ранее Центризбирком официально заявил, что на 11 избирательных участках в стране нет АСУ. Они расположены в отдаленных районах. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила на брифинге, что данные с этих участков доставят до близлежащих участков, где есть АСУ, и отправят на сервер.