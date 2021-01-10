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Выборы
Сюжет: Выборы президента - 2021

На избирательных участках работают более 5 тысяч медиков

Для оказания помощи в ходе выборов и референдума привлекли свыше 5 тысяч медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, на каждом избирательном участке в две смены работают медики. Кроме того, есть дежурные врачи и машины скорой на случай необходимости оказания неотложной помощи.

«В каждой организации здравоохранения закреплены ответственные лица по вопросу оказания медобеспечения. Во всех стационарах есть резерв коек для экстренной госпитализации больных. Подготовлен запас лекарств, перевязочных материалов, крови и ее компонентов, антисептиков, дезинфицирующих средств», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

«Прошу не брать с собой детей на выборы, для предотвращения заражения коронавирусом надевайте маску и не снимайте ее, кроме случая прохождения идентификации. Если у вас симптомы гриппа, ОРВИ или коронавируса, но хотите проголосовать, то вам предлагается участвовать в выборах после 18.00», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vybory/179272/
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