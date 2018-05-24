11:58
USD 68.30
EUR 80.11
RUB 1.11
Власть

Интернет-провайдеры должны фильтровать контент для несовершеннолетних

«Интернет-провайдеры должны фильтровать контент, к которому имеют доступ несовершеннолетние», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Махабат Мавлянова.

По ее словам, если взрослые используют Интернет для получения информации, то дети могут наткнуться на информацию, которая не соответствует кыргызской культуре. Они могут натолкнуться на ролики насильственного характера, порно, что плохо скажется на их психологии и воспитании.

«За рубежом интернет-провайдеры обязаны блокировать подобный контент для пользователей младше 18 лет. В Германии вопрос контролирует Министерство образования, в Англии — Совет по защите прав детей. Надо поручить профильным комитетам ЖК разработать нормативно-правовые акты, чтобы интернет-провайдеры призоводили фильтрацию контента», — подчеркнула депутат.

Напомним, Махабат Мавлянова разработала проект постановления Жогорку Кенеша о мерах по защите нравственности и интеллектуального развития личности, повышению качества успеваемости в общеобразовательных организациях. Депутат предложила ввести единый дресс-код в школах и запретить ученикам пользоваться на занятиях сотовыми телефонами.
Ссылка:
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Чрезмерная озабоченность своим видом. В школах предлагают ввести дресс-код
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания
Дело Текебаева. В&nbsp;уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств Дело Текебаева. В уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств
Дело Текебаева. Пересмотр приговора может занять всего 10-15 дней Дело Текебаева. Пересмотр приговора может занять всего 10-15 дней
Бизнес
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?