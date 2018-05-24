Интернет-провайдеры должны фильтровать контент для несовершеннолетних

«Интернет-провайдеры должны фильтровать контент, к которому имеют доступ несовершеннолетние», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Махабат Мавлянова.

По ее словам, если взрослые используют Интернет для получения информации, то дети могут наткнуться на информацию, которая не соответствует кыргызской культуре. Они могут натолкнуться на ролики насильственного характера, порно, что плохо скажется на их психологии и воспитании.

«За рубежом интернет-провайдеры обязаны блокировать подобный контент для пользователей младше 18 лет. В Германии вопрос контролирует Министерство образования, в Англии — Совет по защите прав детей. Надо поручить профильным комитетам ЖК разработать нормативно-правовые акты, чтобы интернет-провайдеры призоводили фильтрацию контента», — подчеркнула депутат.

Напомним, Махабат Мавлянова разработала проект постановления Жогорку Кенеша о мерах по защите нравственности и интеллектуального развития личности, повышению качества успеваемости в общеобразовательных организациях. Депутат предложила ввести единый дресс-код в школах и запретить ученикам пользоваться на занятиях сотовыми телефонами.