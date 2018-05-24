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Власть

На жилье сиротам земли в Бишкеке нет, а на элитки есть

Депутат Наталья Никитенко возмущена тем, что мэрия Бишкека не строит жилье для социально уязвимых слоев населения, а элитные дома при этом продолжают возводить. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, следует обратить особое внимание на вопрос незаконного выделения земель в Бишкеке. Необходимо начать полноценное и открытое для общества расследование. Надо ответить на вопрос, почему, несмотря на возбуждение уголовного дела, продолжают строительство элитного жилья, отметила депутат.

«Я пять лет прошу мэрию Бишкека выделить землю для строительства социального жилья для детей-сирот. Муниципалитет ответил, что в южной части города есть земля для строительства социальных объектов, в том числе для жилья социально уязвимым слоям населения. За это время появились такие объекты? Нет. Зато появились торговые центры и элитные дома», — заявила Наталья Никитенко.
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