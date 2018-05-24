Родственные узы кыргызской политики. О братьях, сватах и окул бала

Как известно, друзей в политике не бывает. В кыргызской политике, может, друзей и нет, зато есть родственники.

Как только выдвиженец от партии власти Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента, из родной СДПК в его адрес посыпалась критика. Однопартийцы стали возмущаться тем, что его родной брат — депутат Жогорку Кенеша.

Асылбек Жээнбеков, напомним, прошел в парламент по списку все той же партии социал-демократов и задолго до того, как персона его старшего брата была определена претендентом на высший пост страны.

Родственники заполонили государственные органы. ИА «24.kg» разобралось, кто кому приходится братом, сватом, посаженным отцом.

Родственники президента

О том, что Асылбек Жээнбеков должен сдать депутатский мандат, начали говорить еще при выдвижении кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на пост № 1. Сначала в СДПК сочли достаточным, если Жээнбеков-младший покинет пост спикера Жогорку Кенеша.

Однако после мартовского съезда партии ее лидер Алмазбек Атамбаев публично выкатил преемнику претензии. Он счел уместным напомнить Сооронбаю Жээнбекову, чем закончили бывшие президенты страны, и попросил друга не повторять ошибок Акаева и Бакиева.

«Ну нельзя так семью боготворить», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Лидер СДПК считает, что Жээнбеков-младший должен сдать мандат. По его заверению, такой разговор между политиками состоялся еще до президентских выборов. Они якобы договорились: если Сооронбай Жээнбеков станет президентом, Асылбек Жээнбеков сдаст депутатский мандат.

Асылбек Жээнбеков сразу дал понять — уходить из Жогорку Кенеша он не собирается. Сооронбаю Жээнбекову пришлось защищать родню.

Я никогда не позволю своим братьям, членам семьи вмешиваться в мою работу. Через шесть лет я должен ходить с гордо поднятой головой и не стыдиться смотреть в глаза людям. Сооронбай Жээнбеков

«Нас было одиннадцать братьев и сестер. Сейчас осталось восемь. Мы должны быть вдалеке от сплетен», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что они (братья и сестры) никогда не будут выпрашивать у него должности. «Они все могут обеспечить свои семьи. Одна моя сестра учитель. Вторая — медик. Еще одна сестра — жена дипломата и живет с семьей в Иране», — рассказал президент.

В чем сила, брат?

Государственную таможенную службу после ухода Кубанычбека Кулматова возглавил Алмаз Онолбеков. К службе он имеет посредственное отношение. По специальности Алмаз Онолбеков историк, но всю жизнь работает в ГТС.

Его биография примечательна лишь тем, что он приходится родным братом судье Дамиру Онолбекову, который председательствовал в суде по апрельским событиям.

С декабря 2017 года Фондом по управлению государственным имуществом руководит Ренат Тулебердиев. Ранее он был заместителем управляющего делами президента и правительства, консулом в Стамбуле, директором Госрезиденции № 1.

В аппарате президента на разных должностях он трудится с 2006 года. Главным архитектором Бишкека является его родной брат Асхат Тулебердиев.

Брат экс-вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой также работает на госслужбе. Даниэль Султанбеков был заместителем председателя Социального фонда, а сейчас заместитель заведующего отделом финансов и кредитной политики аппарата правительства.

Еще два известных брата-политика — Искендер и Райымбек Матраимовы. Первый — депутат Жогорку Кенеша от СДПК, второй известен больше как Раим-миллионер. Ранее он занимал должность заместителя Государственной таможенной службы. Его уволили с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

Третий брат менее известен широкой общественности — Тилек Матраимов. Он является акимом Кара-Суйского района.

Кудалар в политике

Кровным родством в политике не обходятся. Чиновники и депутаты устраивают судьбы и своих детей.

Президент Кыргызстана связан родственными узами с депутатом Жогорку Кенеша Алиярбеком Абжалиевым. Дочь Сооронбая Жээнбекова замужем за сыном нардепа.

«Бульдозер» революций, экс-генеральный прокурор КР Азимбек Бекназаров породнился с депутатом ЖК Мыктыбеком Абдылдаевым. Эрнис Бекназаров и Мээрим Абдылдаева поженились в 2007 году.

Сын первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова женился на дочери экс-депутата Замирбека Алымбекова.

К слову отметим, что у Замирбека Алымбекова есть брат Бакыт. В 2010 году Бакыт Алымбеков был первым заместителем министра внутренних дел, позже начальником ГУВД Чуйской области.

Алмазбек Атамбаев и бывший глава Государственной службы по контролю наркотиков Алымбай Султанов — сваты. Семетей Султанов и Динара Атамбаева поженились в 2003 году.

Крестный отец по-кыргызски

Перед свадьбой молодых по кыргызской традиции для них назначают посаженных родителей. Порой за окул бала они пекутся сильнее, чем за родных детей.

В СМИ нередко появляется информации о крестных отцах. По некоторым данным, экс-руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев приходится названным сыном Алмазбеку Атамбаеву.

Основатель партии «Кыргызстан» Шаршенбек Абдыкеримов — окул бала экс-премьер-министра Темира Сариева. Генерал Омурбек Суваналиев является названным сыном Феликса Кулова. Тайырбек Сарпашев — окул бала экс-президента Национальной академии наук Абдыганы Эркебаева.

Однажды обнародованная информация об окул бала стала причиной скандала. Будучи премьер-министром, Джоомарт Оторбаев признался, что назначил своего названного сына главой Фонда по управлению государственным имуществом. «Азамат Абдыбеков — мой крестный сын, но карьеру он сделал без моего вмешательства. В наших законах нет ограничений по отношению к окул бала», — отметил он.

В настоящее время Азамат Абдыбеков — председатель совета директоров ОАО «Государственная ипотечная компания».

Это лишь часть чиновников, связанных родственными узами. Бороться с семейно-клановым правлением в Кыргызстане бесполезно. Куда ни ткни, попадешь в брата, свата или названного сына.