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Власть

На Южной магистрали незаконно выдают земли. Правительство не реагирует

«Почему нет реакции премьер-министра на то, что молодому парню выдали в пользование 100 гектаров земли?» — поинтересовался сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, эти земли не выдавали даже во времена Аскара Акаева и Максима Бакиева. А сейчас их можно получить в пользование. Журналисты уже провели расследование, представили факты нарушений, но реакции властей нет.

«Премьер-министр каждый день там проезжает и видит. Интересно, что нет его реакции на вопросы, которые активно обсуждают в обществе. Органам прокуратуры и ГКНБ надо обратить на это внимание», — отметил Жанар Акаев.
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