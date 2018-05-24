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Власть

Суд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Фото РИА «Новости». Хозяин Белого дома Дональд Трамп

Суд города Нью-Йорка запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей за критику в своем аккаунте в Twitter. Об этом сообщил Reuters.

Как отметил судья, Twitter Дональда Трампа стал публичной платформой в США, где надо соблюдать свободу выражения мнений и уважать различные политические взгляды.

Дональд Трамп, имеющий в сети аккаунт под именем @RealDonaldTrump, использует его для оглашения политических решений и взглядов и атак против оппонентов. Он заблокировал многих критиков в аккаунте, что не позволило им непосредственно реагировать на твиты президента.
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