Социал-демократы не приняли отчет омбудсмена. Ему грозит отставка

Социал-демократы не приняли отчет омбудсмена Кубата Оторбаева за 2016 год. Сегодня члены парламентской фракции СДПК должны были заслушать его доклад о проделанной работе, но он не пришел на заседание.

Депутат Рыскелди Момбеков рассказал ИА «24.kg», почему нардепы возмущены поведением главного правозащитника страны. «Он прислал всем депутатам фракции отчет со всеми приложениями, дисками и так далее. Но сам не приходит. Мы не можем ждать. Скоро 2018-й год. Весной мы должны заслушать отчет за эти двенадцать месяцев. Сегодня он опять не явился. Причину не объяснил. Поэтому мы отчет не приняли. Мы вынесем заключение фракции на палату. Если большинство депутатов поддержит, считайте, его досрочно отсранят от должности», — подчеркнул Рыскелди Момбеков.

Он добавил, что в аппарате омбудсмена ссылаются на болезнь Кубата Оторбаева. «Но в среду мы все его видели на поминках по брату нашего коллеги Жанара Акаева. А сегодня он вдруг болен», — недоумевает Рыскелди Момбеков.

Сам Кубат Оторбаев недоступен для комментариев. Его телефон отключен.