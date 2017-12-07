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Власть

Оппозиционные фракции не будут выдвигать единого кандидата на пост вице-спикера

Оппозиционные фракции Жогорку Кенеша не будут выдвигать единого кандидата на пост вице-спикера парламента. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЖК КР.

По словам нардепов, каждая из трех фракций — «Республика — Ата Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» определились с претендентами. В «РАЖ» единогласно поддержали Курманкула Зулушева, в «Онугуу-Прогресс» склоняются к кандидатуре Мирлана Бакирова (если фракция все-таки решит выдвигать своего представителя. - Прим. ИА «24.kg»). В «Ата Мекене» остановились на Сайдулле Нышанове.

«Сейчас проводятся консультации, чтобы всем объдиниться и выставить одного человека, но это вряд ли возможно. Нышанов и Зулушев пойдут точно, ну, а кто из них пройдет, решит уже палата», — пояснили в Жогорку Кенеше.

Накануне депутат Алтынай Омурбекова, представлявшая парламентскую оппозицию, добровольно покинула пост вице-спикера.
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