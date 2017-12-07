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Власть

Парламент принял поправки в закон о Совете безопасности

Парламент принял поправки в закон о Совете безопасности в третьем чтении.

Документ предусматривает включение в узкий состав совета генерального прокурора и руководителя аппарата президента.

«Участие данных должностных лиц крайне важно в целях обеспечения законности принимаемых решений и оперативной проработки организационных вопросов», — говорится в справке-обосновании.

В узкий состав Совбеза, помимо президента КР, входят торага Жогорку Кенеша, премьер-министр, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, секретарь Совбеза, руководители госорганов в сфере иностранных и внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также в сфере обеспечения национальной безопасности.

Заседания Совета безопасности в узком составе призваны обеспечить принятие в сжатые сроки решений, затрагивающих безопасность в различных сферах жизнедеятельности общества и государства в кризисных ситуациях.

Закон направят на подпись президенту.
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