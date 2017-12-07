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Власть

Сапар Исаков назвал «гнусной ложью» сообщение о причастности к коттеджам Бакиева

«Все, что написано о моей причастности к продаже коттеджей Максима Бакиева, — гнусная ложь», — заявил сегодня журналистам премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Глава правительства признался, что был в шоке, когда прочитал сообщения о скандале. Он уверен, что общественность готова с легкостью воспринимать подобные сообщения. Но они наносят большой репутационный вред самому премьер-министру.

«Я даже говорил своему советнику Гульнуре Торалиевой, что подам в суд. Но она мне сказала, что этого делать нельзя. Тогда я отправил в Генпрокуратуру официальное письмо, по которому они должны проверить все озвученные факты и опубликовать итоги расследования в СМИ», - отметил Сапар Исаков.

Общественность должна знать, что происходит на самом деле. Если я виноват, то пусть меня накажут. Но пока могу точно сказать, что это ложь.

Сапар Исаков

«Этого человека, который фигурирует в сообщении, я вообще не знаю. Он учился не в моей школе, а в пятой, а я учился в Оше», — рассказал Сапар Исаков.
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