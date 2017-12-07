Президент поручил усилить контроль по результатам проверок Счетной палаты

«Необходимо усилить контроль по результатам аудиторской деятельности Счетной палаты, так как при проверке выявляются нарушения и резервы на значительно крупные суммы, но в бюджет поступают незначительные суммы», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Счетной палаты Улукбеком Мариповым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, председатель Счетной палаты рассказал главе государства о работе по контролю за эффективностью использования средств республиканского бюджета, об итогах деятельности за 2016 год и перспективах дальнейшего развития Счетной палаты.
Глава государства отметил необходимость ускорения перехода на международные стандарты государственного аудита и обеспечения перехода Счетной палаты из категории контролирующего органа в орган по оказанию помощи бюджетным организациям в принятии превентивных мер исключения финансовых нарушений.