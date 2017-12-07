На строительство Верхненарынского каскад ГЭС есть два претендента

«По Верхненарынскому каскаду ГЭС есть две компании, которые проявляют интерес», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, сейчас правительство ведет с потенциальными инвесторами переговоры, уточняются позиции. Как только процесс завершится, кабмин выступит с официальным заявлением.

Много было разговоров, что теперь никто не придет на Верхненарынский каскад. Такого нет. Есть живой интерес к проекту. Мы работаем над вопросом и доведем его до логического конца. Сапар Исаков

Кроме того, премьер рассказал, что сейчас предпринимаются усилия, чтобы выкупить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства Камбар-Аты-1 и долю российской стороны в проекте.

«Это будет в ближайшее время. ТЭО стоит $5 миллионов. Кроме того, там есть небольшие суммы, которые осуществлялись как вклад в проект с российской стороны», — заключил Сапар Исаков.