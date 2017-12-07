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Власть

Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства

Премьер-министр Кыргызстана рассказал о том, из-за чего будет меняться состав кабинета министров. Об этом Сапар Исаков заявил сегодня во время неформальной встречи с журналистами.

По его словам, по ходу работы правительства могут быть корректировки его кадрового состава, но это зависит от самих членов правительства и их работы.

«Мы договорились, что будем требовать результат. Если я увижу, что тот или иной министр не справляется с обязанностями, буду его увольнять. Да, этот министр может быть представителем той или иной партии. Мы будем проводить консультации с представителями партий, их лидерами, чтобы подыскать подходящую кандидатуру», — заявил Сапар Исаков. 

Но мы не будем всех одновременно менять, показывать, что правительство обновляется. Дело не в этом, а в том, что те или иные министры должны четко исполнять свои должностные обязанности.

Сапар Исаков

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