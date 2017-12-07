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Власть

Депутат недоволен курящими в здании Жогорку Кенеша

Депутат Дастан Бекешев недоволен курящими в здании Жогорку Кенеша.

По его словам, Административным кодексом КР предусмотрен штраф за курение в госучреждениях.

«Он составляет лишь 500 сомов. Но никому этот штраф не выписывали. Наши сотрудники некультурные. Некоторые депутаты и сотрудники аппарата курят в кабинетах, туалетах», — сказал депутат.

Если простой закон в Жогорку Кенеше не работает, что говорить о других законах? И как мы будем призывать других соблюдать закон?

Дастан Бекешев

Соглавно Кодексу об административной ответственности, нарушение законодательства о защите здоровья граждан от вредного воздействия табака влечет наложение административного штрафа на граждан — пять, на должностных лиц — от десяти до двадцати, на юридических лиц — от ста до пятисот расчетных показателей. Один расчетный показатель равен 100 сомам.
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