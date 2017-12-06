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Власть

За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева, сообщила Акорда.

Главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Президенты отметили важность последовательной реализации дорожной карты, подписанной правительствами двух государств 2 декабря в Астане. В данном контексте Сооронбай Жээнбеков поблагодарил казахского коллегу за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны казахско-кыргызской границы.

Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков также рассмотрели график предстоящих встреч, включая визит президента Кыргызстана в Казахстан.

Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

Напомним, ситуация на границе осложнилась 10 октября. Пропуск грузов через границу был затруднен. Ограничения сняли 3 декабря.
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