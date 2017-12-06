Сколько зарплат будет получать Аскарбек Шадиев? Депутаты переживают

Аскарбек Шадиев, которого нардепы сегодня утвердили в должности первого вице-премьер-министра, будет получать только одну зарплату. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате правительства.

По их данным, Аскарбек Шадиев сохраняет депутатский мандат и в случае отставки вернется в Жогорку Кенеш. Однако зарплату он будет получать только по месту основной работы, то есть в правительстве, как первый вице-премьер.

Вчера на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту вопрос зарплаты первого в истории депутата-чиновника взволновал ряд депутатов. Они интересовались, что будет с жалованьем их коллеги Аскарбека Шадиева и сколько окладов ему положено: только чиновничий, или он сохраняет еще и депутатский. Аскарбек Шадиев будет получать одну зарплату. К ней плюсуются квартальные выплаты, если таковые начислены, учитываются классный чин и стаж трудовой деятельности на госслужбе.