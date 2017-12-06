Недопустимо, когда сотрудники силовых органов вовлечены в коррупцию

«Недопустимо, когда сотрудники правоохранительных и силовых органов вовлечены в коррупционную деятельность», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с секретарем Совета безопасности КР Алмазбеком Курманалиевым. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

По его данным, Алмазбек Курманалиев представил информацию об основных направлениях деятельности и текущих вопросах секретариата Совета безопасности, а также о приоритетах в сфере безопасности и план работы на 2018 год.

Президент отметил, что одними из ключевых задач являются перестройка системы противодействия коррупции и внедрение новых антикоррупционных механизмов. В этой связи секретарю Совета безопасности поручено тщательно проработать и в максимально сжатые сроки завершить все подготовительные мероприятия в связи с предстоящим заседанием Совбеза по вопросу борьбы с коррупцией.

Необходимо разработать и внедрить механизмы, которые сделают систему правоохранительных органов бескоррупционной. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать дальнейшее совершенствование политики безопасности государства, обеспечение слаженного взаимодействия всех государственных институтов в целях нейтрализации внешних и внутренних угроз национальной безопасности.