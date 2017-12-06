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Власть

Жогорку Кенеш остался без одного вице-спикера

Вице-спикер Жогорку Кенеша ушла с поста. С таким заявлением сегодня выступила на заседании парламента Алтынай Омурбекова.

«Прошу снять меня с поста заместителя торага. Я старалась хорошо работать. Если не оправдала надежд, прошу извинить», — обратилась она к коллегам.

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков отметил, что Алтынай Омурбекова хорошо исполняла обязанности и покажет активную работу в качестве депутата. После поступления решения профильного комитета парламент рассмотрит вопрос об избрании нового вице-спикера. 
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