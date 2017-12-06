Депутаты Жогорку Кенеша рассматривали поправки в закон «О защите населения от туберкулеза». Министр здравоохранения не смог его защитить и ответить на вопросы.

Депутат Айсулуу Мамашова поинтересовалась, насколько эффективно израсходованы выделенные деньги. Однако Талантбек Батыралиев не смог ответить. «Вы пришли защищать закон и не знаете этих цифр? Ни для кого не секрет, что средства тратят неэффективно», — сказала депутат.

Евгения Строкова заявила, что Минздрав допускает огромную ошибку, внося поправки. «Убираются статьи, которые не исполняются. Вы подстраиваете закон под общество. А нужно общество подтягивать до исполнения закона. То же касается двоеженства. Давайте тогда изменим закон под общество», — отметила она.