К первому вице-премьеру много вопросов. Задать их не смогут из-за похорон

К кандидату на пост первого вице-премьер-министра Аскарбеку Шадиеву много вопросов. Записалось 13 депутатов.

Мирлан Бакиров поинтересовался, как Аскарбек Шадиев видит работу энергосектора, который будет курировать. Он ответил, что Энергохолдинг работает.

«Нужно дать время. Идут переговоры по строительству Камбаратинской ГЭС. Холдинг покажет свою работу», — сказал Аскарбек Шадиев.

Другим депутатам не дали задать вопросы. От Таабалды Тиллаева поступило предложение не тратить время на вопросы, так как парламентариям необходимо успеть на похороны матери Исы Омуркулова.