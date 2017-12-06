В Кыргызстане появился первый депутат-чиновник

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Аскарбека Шадиева на должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Напомним, Аскарбек Шадиев — нардеп от фракции «Бир Бол». Он первый парламентарий, который сохранит депутатский мандат при переходе на государственную службу. Это отныне позволяет Конституция Кыргызстана, часть поправок в которую вступили в силу 1 декабря.

Депутат может стать премьер-министром или первым вице-премьер-министром с сохранением права голосования на пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.