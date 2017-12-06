Дональд Трамп готов признать Иерусалим столицей Израиля. Мусульмане возмущены

Президент США Дональд Трамп вчера в ходе телефонных переговоров с несколькими лидерами ближневосточных государств заявил о готовности перевести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признавая его столицей еврейского государства. Об этом сообщило издание rg.ru

Таким образом, отметило AFP, глава Белого дома проигнорировал неоднократные предупреждения влиятельных лидеров арабского мира, выступивших против данного решения, которое может привести к новой эскалации насилия в регионе.

Данный вопрос является крайне чувствительным и деликатным как для арабских стран, так и для самого Трампа, который может перечеркнуть мирные усилия своего зятя и советника Джареда Кушнера, ответственного за поиск путей выхода из палестино-израильского конфликта.

По некоторым данным, глава Белого дома, который выступит на эту тему сегодня, сообщил палестинскому президенту Махмуду Аббасу и королю Иордании о «намерении» признать 6 ноября Иерусалим столицей Израиля.

Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, со своей стороны, предупредил Трампа об «опасных последствиях такого решения в отношении мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире».

По оценке аналитиков, признание Иерусалима в качестве столицы Израиля является «настоящим ударом» для палестинских лидеров, которые считают, что Восточный Иерусалим, аннексированный Израилем в 1967 году, должен быть столицей государства, к которому они стремятся, а статус города может быть закреплен только в результате подписанного мирного соглашения с израильтянами.

Решение Трампа вызвало бурную реакцию в мусульманских странах. Король Саудовской Аравии Салман предупредил Вашингтон, что такое решение может спровоцировать «гнев мусульман». «Это опасный шаг», — сказал саудовский монарх, выступая по государственному телевидению.

Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что Трамп пересек «все красные линии».

О том, что «Иерусалим является красной линией для мусульман», предупредил главу Белого дома и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иордания, хранитель мусульманских святынь, находящихся в Иерусалиме, ранее предупредила Вашингтон о том, что данный «шаг повлечет серьезные последствия» и приведет «к эскалации конфликта».

Тем не менее, отмечают источники, Трамп не внял советам и предупреждениям и твердо намерен перевести посольство США в Израиле в Иерусалим сразу после того, как признает его столицей еврейского государства.

В середине 1990-х годов президент США Билл Клинтон заморозил процесс перевода американского посольства в Иерусалим, чтобы не обострять ситуацию на Ближнем Востоке.

Израильское правительство пока хранит молчание, несмотря на состоявшийся телефонный разговор между Трампом и главой кабинета министров Израиля Биньямином Нетаньяху.