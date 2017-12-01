В ГУВД Чуйской области новый начальник

Сегодня заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Данияр Абдыкаров представил личному составу ГУВД Чуйской области нового начальника - полковника милиции Нурлана Сарчаева. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Полковник милиции Нурлан Сарчаев родился 28 ноября 1975 года в Чуйской области. Окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности юриспруденция.

В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал с инспектора-дежурного ГОМ-18 ОВД Свердловского района Бишкека. С 1998 года работал оперуполномоченным ОУР ОВД Свердловского района, был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУУР МВД КР.

Работал на руководящих должностях. Последние места работы — начальник управления 10-го ГУ МВД КР, заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области, начальник УВД Нарынской области.

За время службы награжден государственной медалью «Данк» и ведомственными наградами.