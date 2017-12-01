В Сочи на саммите глав правительств стран ШОС подписали ряд документов

По итогам 16-го заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества подписан ряд документов. Об этом сообшил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, главы правительств подписали документы: