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Власть

В Сочи на саммите глав правительств стран ШОС подписали ряд документов

Фото аппарата правительства Кыргызстана. Подготовка к подписанию итоговых документов на саммите ШОС в Сочи

По итогам 16-го заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества подписан ряд документов. Об этом сообшил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, главы правительств подписали документы:

  • Об отчете Секретариата ШОС о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС;
  • О финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2016 год;
  • Об авансовых платежах стран ШОС в Фонд оборотных средств ШОС;
  • О бюджете ШОС на 2018 год;
  • О штатном расписании Секретариата ШОС;
  • О штатном расписании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС;
  • Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств (премьер-министров) стран ШОС.
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