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Власть

Кыргызстан заинтересован в железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Фото пресс-службы правительства. Премьер-министр Сапар Исаков выступил на расширенном заседании глав правительств ШОС

«Кыргызстан заинтересован в скорейшем запуске строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая существенно повысит транзитный и экспортный потенциал стран ШОС», — заявил сегодня премьер-министр Сапар Исаков на заседании Совета глав правительств ШОС в Сочи (Россия).

По его словам, в области информационных технологий Кыргызстан предлагает построить цифровой «Шелковый путь», который даст свободное перемещение идей, креативности, технологий и инноваций.

«В целом мы выступаем за улучшение транспортной инфраструктуры в регионе и создание соответствующей договорно-правовой базы. В этом контексте считаем важным ускорить практическую реализацию соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, подписанного в Душанбе в 2014 году», — подчеркнул Сапар Исаков.

Премьер-министр отметил, что одним из важнейших компонентов развития стран ШОС является формирование единого евразийского пространства и транспортного коридора, соединяющего Восток и Запад.
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