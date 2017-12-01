22:58
+1
USD 69.74
EUR 82.61
RUB 1.19
Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал лидерам фракций о поездке в Россию и Беларусь

Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и лидерами всех фракций парламента. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

На встрече обсуждались вопросы совершенствования законодательства и дальнейшего социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Читайте по теме
Что изменится для депутатов и членов правительства Кыргызстана 1 декабря
Глава государства напомнил, что с 1 декабря 2017 года вступает в силу ряд новых норм Конституции.

«Это не значит, что усилен Жогорку Кенеш или усилено правительство, сейчас установилось равновесие между тремя ветвями власти. Созданы условия, чтобы нам всем работать согласованно, сообща, в интересах народа и государства», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также напомнил, что Совет безопасности, Совет по судебной реформе и Национальный совет по стратегии устойчивого развития являются хорошими площадками, на которых все ветви власти могут активно продвигать реформы и предлагать пути развития государства.

«Больше всего нареканий со стороны граждан нашей страны имеется по судебной реформе, правоохранительным органам и органам по оказанию государственных услуг. Мы должны полностью искоренить имеющиеся недостатки. Очистить все отрицательные моменты», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Фото пресс-службы президента КР

Глава государства подчеркнул, что у парламента есть возможность как ускорить позитивные преобразования, так и застопорить их.

Самое главное, Алмазбек Шаршенович Атамбаев смог создать политическую конкуренцию. Теперь мы все вместе должны создать условия для чистой конкуренции в экономике.

Сооронбай Жээнбеков

«Нам надо усиленно работать над укреплением государства и улучшением жизни народа, граждане ждут конкретных результатов. У нас много задач, над которыми совместно должны работать все ветви власти. Я готов с каждым из вас встречаться и обсуждать ваши предложения», — отметил президент.

Глава государства также остановился на результатах рабочих визитов в Москву и Минск. Он отметил, что в Москве обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и наметили планы на перспективу.

В Минске состоялась встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которой обсуждены вопросы кыргызско-казахского сотрудничества, в том числе и ситуация на границе.

Читайте по теме
Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
«Мы договорились, что до подписания дорожной карты границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов и представители министерств сегодня отправятся в Астану. Затем в Бишкек прибудет соответствующая делегация из Астаны, и стороны подпишут дорожную карту», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 1828
Версия для печати
Материалы по теме
О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву
Эксперт о том, что делает Россию и Кыргызстан стратегическими партнерами
Сооронбай Жээнбеков. Почему Москва оказалась раньше Минска
Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом прибыл в Беларусь
С кем встречался президент Кыргызстана в России
Владимир Путин рад, что президент Кыргызстана совершил первый визит в Россию
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
Назначен помощник президента Кыргызстана
Назначен завотделом аппарата президента Кыргызстана
Опыт есть. Сооронбай Жээнбеков готов оказать помощь всем ветвям власти
Популярные новости
Конфликт исчерпан. О&nbsp;чем договорились главы Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательный техосмотр&nbsp;&mdash; требование ЕАЭС В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС
Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр