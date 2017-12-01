Сооронбай Жээнбеков рассказал лидерам фракций о поездке в Россию и Беларусь

Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и лидерами всех фракций парламента. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

На встрече обсуждались вопросы совершенствования законодательства и дальнейшего социально-экономического и общественно-политического развития страны.

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Глава государства напомнил, что с 1 декабря 2017 года вступает в силу ряд новых норм Конституции.

«Это не значит, что усилен Жогорку Кенеш или усилено правительство, сейчас установилось равновесие между тремя ветвями власти. Созданы условия, чтобы нам всем работать согласованно, сообща, в интересах народа и государства», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также напомнил, что Совет безопасности, Совет по судебной реформе и Национальный совет по стратегии устойчивого развития являются хорошими площадками, на которых все ветви власти могут активно продвигать реформы и предлагать пути развития государства.

«Больше всего нареканий со стороны граждан нашей страны имеется по судебной реформе, правоохранительным органам и органам по оказанию государственных услуг. Мы должны полностью искоренить имеющиеся недостатки. Очистить все отрицательные моменты», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Фото пресс-службы президента КР

Глава государства подчеркнул, что у парламента есть возможность как ускорить позитивные преобразования, так и застопорить их.

Самое главное, Алмазбек Шаршенович Атамбаев смог создать политическую конкуренцию. Теперь мы все вместе должны создать условия для чистой конкуренции в экономике. Сооронбай Жээнбеков

«Нам надо усиленно работать над укреплением государства и улучшением жизни народа, граждане ждут конкретных результатов. У нас много задач, над которыми совместно должны работать все ветви власти. Я готов с каждым из вас встречаться и обсуждать ваши предложения», — отметил президент.

Глава государства также остановился на результатах рабочих визитов в Москву и Минск. Он отметил, что в Москве обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и наметили планы на перспективу.

В Минске состоялась встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которой обсуждены вопросы кыргызско-казахского сотрудничества, в том числе и ситуация на границе.

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«Мы договорились, что до подписания дорожной карты границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов и представители министерств сегодня отправятся в Астану. Затем в Бишкек прибудет соответствующая делегация из Астаны, и стороны подпишут дорожную карту», — отметил Сооронбай Жээнбеков.