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Власть

Сапар Исаков сохранит кресло премьера. Коалицию большинства расширят

Сапар Исаков сохранит кресло премьер-министра до конца года. Его правительство могут отправить в отставку весной 2018 года, сообщили ИА «24.kg» источники в парламенте.

По их данным, работа правительства в целом устраивает депутатов, однако отдельных нардепов смущает, что министры так молоды. «Сейчас видимых оснований для выражения вотума недоверия кабинету Исакова нет. Парламентарии ждут отчета правительства. Если они его не принимают, а такая вероятность есть, Исаков и его министры лишатся своих портфелей», — сообщили источники.

В кулуарах ЖК рассказали, что один из потенциальных претендентов на премьерский пост — лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

В Жогорку Кенеше также опровергли, что грядет развал коалиции большинства. Напротив, альянс намерены укрепить за счет вливания «Республики — Ата-Журт». Борьба за кресло лидера, несмотря на то, что недавно его занял Руслан Казакбаев, продолжается. Он не устраивает возможных партнеров по возможной коалиции и отдельных членов фракции, так как считается человеком экс-главы «РАЖ» Омурбека Бабанова.

Руслана Казакбаева, отметим, поддержали 15 членов фракции, а второго претендента — Таланта Мамытова — 12. Во фракции подчеркнули, что на роль главы рассматриваются также кандидатуры Зарылбека Рысалиева и Алиярбека Абжалиева. Сам Руслан Казакбаев эти данные не подтверждает.
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