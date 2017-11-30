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Власть

Сессия ОДКБ началась с поздравлений Сооронбая Жээнбекова

Сессия ОДКБ началась с поздравлений президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. После главы государств приступили к рассмотрению повестки дня.

С приветственной речью выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Хочу обратиться к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, который впервые участвует в сессии Совета коллективной безопасности. Думаю, выражу общее мнение, пожелав вам всяческих успехов и плодотворной работы на нелегком посту в нелегкое время», — сказал он.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь является последовательным сторонником укрепления авторитета организации. ОДКБ демонстрирует позитивную динамику в решении важных вопросов. Большая повестка дня включает не один десяток вопросов. Она принята и заранее проработана, отметил он.
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