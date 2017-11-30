Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом стало известно сегодня на полях саммита ОДКБ в Минске.
Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что все знают причины ситуации на границе двух стран. «Поэтому мы пришли к такому решению: есть дорожная карта, которую составили правительства наших стран, мы ее рассмотрели. Рабочие группы двух стран обсудят и подпишут эту дорожную карту», — сообщил Нурсултан Назарбаев.
Он отметил, что принято решение установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Также три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем.
Нурсултан Назарбаев сообщил, что он пригласил Сооронбая Жээнбекова с официальным визитом в Казахстан.
Обстановка на границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.