16:20
+4
USD 69.74
EUR 82.80
RUB 1.20
Власть

От фракции СДПК в Бишкекском горкенеше требуют объяснений

От фракции СДПК в Бишкекском горкенеше требуют четких объяснений причин выхода из коалиции большинства. С просьбой обратилась депутат Гульнара Молдобаева («Республика — Ата Журт»).

«Выход СДПК связан с общим переформатированием коалиции, чтобы она работала в более активном режиме. Свое решение в официальном виде мы предоставили аппарату горкенеша и попросили передать лидерам фракций для ознакомления. На данный момент коалиции большинства нет», — сказал лидер фракции СДПК Алмаз Кененбаев.

Асылбек Кадралиев («Республика — Ата Журт») поднял вопрос об отзыве председателя БГК. «Тут либо у кого-то есть личный интерес, либо начинаются политические игры. Вопрос идет не о недоверии, а об отзыве. А причины хотелось бы узнать», — сказал он.

Канатбек Музуралиев представляет в БГК партию «Республика — Ата Журт».
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты СДПК намерены отозвать главу Бишкекского городского кенеша
Председатель Бишкекского горкенеша пока остается
«Вы тут никто!» Словесная перепалка произошла в столичном кенеше
Четыре года не могут в Бишкеке решить вопрос подключения южной зоны к воде
Кыргызстан как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла
Чем дольше будут конкурировать Бишкек и Астана, тем сложнее балансировать Москве
Передумали. Депутаты приняли исполнение бюджета Бишкека за 2016 год
Мэр Бишкека напомнил «Онугуу-Прогрессу» о предвыборных обещаниях
Мэр Бишкека: Многие предвыборные обещания — из области фантастики
Мэр Бишкека: Кроме голых лозунгов от партий мы не увидели предложений
Популярные новости
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
Не&nbsp;соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова Не соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательный техосмотр&nbsp;&mdash; требование ЕАЭС В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС
Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store