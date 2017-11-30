От фракции СДПК в Бишкекском горкенеше требуют объяснений

От фракции СДПК в Бишкекском горкенеше требуют четких объяснений причин выхода из коалиции большинства. С просьбой обратилась депутат Гульнара Молдобаева («Республика — Ата Журт»).

«Выход СДПК связан с общим переформатированием коалиции, чтобы она работала в более активном режиме. Свое решение в официальном виде мы предоставили аппарату горкенеша и попросили передать лидерам фракций для ознакомления. На данный момент коалиции большинства нет», — сказал лидер фракции СДПК Алмаз Кененбаев.

Асылбек Кадралиев («Республика — Ата Журт») поднял вопрос об отзыве председателя БГК. «Тут либо у кого-то есть личный интерес, либо начинаются политические игры. Вопрос идет не о недоверии, а об отзыве. А причины хотелось бы узнать», — сказал он.

Канатбек Музуралиев представляет в БГК партию «Республика — Ата Журт».