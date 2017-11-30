Переговоры состоялись. Сооронбай Жээнбеков встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Состоялась неформальная встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Ранее сообщалось, что у главы Кыргызстана не запланировано двусторонних переговоров в Минске. Однако журналистам он сообщил, что готов обсудить с Нурсултаном Назарбаевым ситуацию на кыргызско-казахской границе.
Пока неизвестно, касался ли разговор ситуации на границе.
Обстановка на границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.