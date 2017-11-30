Вакантное место депутата Жогорку Кенеша фракции «Республика — Ата Журт» займет Закир Шарапов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Он следующий по очереди в списке кандидатов от данной партии. Ранее в «Республике - Ата Журт» заявили, что Закир Шарапов вышел из списка по собственному желанию. Но в Центризбирком заявления от него о выходе из списка кандидатов в депутаты не поступало.

Закир Шарапов придет на место Улана Чолпонбаева, скончавшегося 11 ноября. Ему 52 года. Ранее он работал статс-секретарем Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при правительстве КР.