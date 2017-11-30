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Власть

Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован депутатами в первом чтении

После долгих споров депутаты парламента ратифицировали Таможенный кодекс ЕАЭС в первом чтении.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров отметил, что это очень объемный документ (он состоит из четырех разделов и включает 461 статью. — Прим. ИА «24.kg»), и попросил главу Государственной таможенной службы Азамата Сулейманова рассказать, чем были вызваны задержки с подписанием.

Оказалось, что прежний вице-премьер Олег Панкратов обнаружил несколько технических ошибок. Их устраняли.

«Какую выгоду для себя извлекут фермеры и предприниматели, а также будут ли облегчены для них условия, будет зависеть не только от Таможенного кодекса. Программа правительства полностью соответствует этому документу», — пояснил чиновник.

Депутатам не понравилось, что принятие Таможенного кодекса не гарантирует улучшение ситуации на кыргызско-казахской границе.  Глава ГТС отметил, что таможня изучает этот вопрос.

В итоге нардепы проголосовали за ратификацию.
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