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Власть

Депутаты СДПК намерены отозвать главу Бишкекского городского кенеша

В Бишкекском городском кенеше депутаты от партии СДПК намерены отозвать председателя Каната Музуралиева. Об этом сегодня на сессии заявил лидер фракции социал-демократов Алмаз Кененбаев.

Депутаты предлагают внести вопрос в повестку дня.  Ранее СДПК выступила инициатором выхода из коалиции.

Канат Музуралиев представляет в БГК партию «Республика — Ата Журт».

На вопрос, почему недовольны члены СДПК старой коалицией, заместитель главы кенеша Валентина Лисниченко вчера ответила: «Депутаты решили поменять формат. Я считаю, что горкенеш работает нормально, аппарат тоже. Мы подвели маленькие итоги своей работы за десять месяцев. Сделано очень много, принято много хороших постановлений. Налажены международные связи. К нам приезжали депутаты Мосгордумы, подписали несколько соглашений. Они нам обещали помочь в плане сотрудничества в спорте, обещают оборудование, инвентарь для наших спортивных клубов. Работаем с депутатами Китая, Кореи, Казахстана».
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