Ситуация на границе. Зять Назарбаева раскритиковал премьер-министра Казахстана

Сделать систему таможенного контроля удобной для бизнеса призвал председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев (он зять президента страны Нурсултана Назарбаева. — Прим. ИА «24.kg») на расширенном заседании президиума с участием премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева.

«К таможне много вопросов. Откровенно говоря, вы сейчас сами курируете, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев — премьер-министр), на кыргызской границе появились вопросы. И сотни дел возбудили по незаконной таможне, которая идет со стороны Кыргызстана. Это говорит о чем? О том, что ситуация там осложнилась, и, оказывается, у нас там большая контрабанда идет. А мы что, этого раньше не знали?» — удивился Тимур Кулибаев.

По его словам, создавшаяся ситуация показывает, что в системе таможенного контроля Казахстана есть проблемы.

«Необходимо, во-первых, сделать этот процесс удобным для наших предпринимателей, во-вторых, чтобы действительно выполнял те функции, которые возложены на таможенный комитет, — пополнять бюджет страны за счет таможенных сборов», — добавил он.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.

Новый президент Кыргызстана не исключает, что в Минске сможет переговорить по этой проблеме с Нурсултаном Назарбаевым.