Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Жылдыз Сманбаева освобождена от должности ответственного секретаря комиссии по государственным наградам.

Жылдыз Сманбаева уволена согласно поданному заявлению. Она назначена на должность 7 сентября 2016 года.

Кайрат Мусаев назначен председателем Государственной судебно-экспертной службы.

Государственная судебно-экспертная служба образована постановлением правительства 14 июля.

Кайрат Мусаев родился 26 октября 1985 года. Окончил КНУ имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция».

2006–2010 — инспектор управления реформирования уголовно-исполнительной системы МЮ КР;

2010–2011 — старший инспектор Главного управления правового обеспечения и международного сотрудничества ГСИН;

2011 — сотрудник отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства;

2011–2012 — начальник отдела анализа и планирования Главного штаба ГСИН;

2012–2014 — эксперт сектора кадров отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента;

2014–2017 — заведующий сектором кадров отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента;

январь 2017-го — директор Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции;

Урмат Джумабеков назначен и.о. прокурора Иссык-Кульского района.

Он занимал пост заместителя прежнего главы прокуратуры региона Майрамбека Таалайбекова, назначенного на прошлой неделе на пост прокурора Иссык-Кульской области.

Директором Чуйской областной телерадиоорганизации назначен Калыбек Тайтекеев.

Калыбек Тайтекеев родился в 1967 году. Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «журналистика».

1993–2009 — редактор, заместитель главного редактора и главный редактор ОТРК;

2009–2016 — директор Иссык-Кульской областной государственной телерадиокомпании.

Толонбек Абдыров избран председателем Координационного совета общественных советов.

Действующий председатель КС Аида Рустемова добровольно сложила свои полномочия. Большинством голосов главой избрана член ОС Министерства образования и науки Махабат Жумакулова, которая взяла самоотвод с передачей полномочий следующему кандидату, набравшему наибольшее количество голосов. Так новым председателем стал Толонбек Абдыров.

Распущен Кызыл-Озгорушский айыльный кенеш.

Распущен, потому что не смог выбрать главу исполнительного органа местного самоуправления.

Досрочные выборы назначены на 3 сентября.

О кадровых перестановках с 10 по 14 июля читайте здесь.