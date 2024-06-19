Решение президента. Государство не будет финансировать питание в детских садах

Президент вернул с возражением законопроект о внесении изменений в Закон «Об образовании». Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

Документ предусматривал введение принципа сооплаты на питание детей в детских садах, то есть 50 процентов платили бы родители, остальную часть — местные власти.

Заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев отметил, что в прошлом году на питание в дошкольных учреждениях из бюджета выделено 800 миллионов сомов. Теперь это прекратят, а на сэкономленные деньги построят новые детские сады.

Чиновник напомнил: 11 августа 2023-го принята новая редакция Закона «Об образовании», где в части 6 статьи 28 предусмотрено, что организация питания в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется за счет родителей (законных представителей). В связи с чем Минфин должен был прекратить финансирование питания в дошкольных образовательных организациях.

После этого ЖК принял новый законопроект, согласно которому местные власти также обязывались оплачивать питание в детских учреждениях. Но проект закона глава государства вернул в парламент с возражениями, нардепы проголосовали за отклонение своей инициативы.

Ранее глава кабмина заявил, что необходимо отказываться от практики кормить детей в детсадах за счет государства, пусть это делают на деньги родителей.

Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова считает, что также необходимо вовсе отменить питание в школах.