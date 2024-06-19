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Власть

В Кыргызстане отреагировали на идею создания тюркского аналога НАТО

В администрации президента Садыра Жапарова прокомментировали 24.kg заявление экс-посла Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Кайрата Осмоналиева на международной конференции в Шуше (Азербайджан) о создании на базе тюркоязычных государств аналога военного блока НАТО или ОДКБ.

«В нынешних условиях пора поднимать вопрос о создании системы безопасности тюркского мира, где безопасность каждой отдельной страны стала бы залогом безопасности всего нашего региона. Иными словами, если сравнивать с существующими мировыми аналогами, то наряду с тюркским ЕС в лице ОТГ нам в перспективе надо подумать и о создании тюркского НАТО или тюркской ОДКБ как оборонительного союза», — сказал Кайрат Осмоналиев.

В администрации главы государства в свою очередь подчеркнули: «Это мнение отдельного человека. Такой официальной инициативы не было. Эта информация не соответствует действительности».

Организация тюркских государств (ОТГ) включает пять стран-участниц и два государства-наблюдателя. Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297056/
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