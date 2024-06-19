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Власть

Добровольное декларирование активов продлят до конца года. Подписан закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 6 июня.

«Цель — привлечь имущество и доходы физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации через добровольное декларирование физлицами их активов, увеличить внутренние и внешние инвестиции, уменьшить долю теневой экономики, обеспечить гарантии сохранности активов и защиты их владельцев от преследования со стороны госорганов», — говорится в законе.

Документом предусматривается продление срока добровольного декларирования активов до 31 декабря.

Срок добровольного декларирования активов — с 9 июня 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно. Также предусматривается, что частные нотариусы имеют право совершать нотариальные действия по заверению специальных деклараций об активах физического лица.

Кроме того, нормативным правовым актом запрещается использовать против субъекта декларирования нормы законодательства, противоречащие Закону «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Не подлежат пересмотру гарантии, установленные Законом «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».
Ссылка: https://24.kg/vlast/297053/
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