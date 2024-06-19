Президент подписал закон, регулирующий халал-индустрию в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О халал-индустрии в Кыргызской Республике». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 8 мая 2024 года. Цель — определение правовых основ производства халал-продукции и оказания услуг в Кыргызстане, создание базовых условий для производства и экспорта конкурентоспособной, экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности в соответствии с международными стандартами и требованиями к халал-продукции и услугам, а также повышение доверия к ним.

Закон устанавливает правовые основы реализации единой государственной политики в сфере развития халал-индустрии и исполнения требований к халал-индустрии и ее маркировке, оказанию халал-услуг и направлен на обеспечение защиты прав потребителей в данной области.

Документ вступает в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования, за исключением части 2 статьи 6 закона. Она начнет действовать через полгода.