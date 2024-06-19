Глава Счетной палаты рассказал, как борется с коррупцией в ведомстве

В прошлом году Счетная палата провела пять служебных расследований коррупции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Алмазбек Акматов.

Он отметил, что в СП КР работают 9 аудиторов и 246 инспекторов.

«В рамках расследования были те, кто написал заявление по собственному желанию. Мы боремся с коррупцией. Избавляемся от таких сотрудников. Некоторых задерживают», — сказал Алмазбек Акматов.

Напомним, в марте и апреле этого года двух работниц Счетной палаты задержали за вымогательство.