Депутат Медер Алиев жалуется, что коллеги не соблюдают этику

На заседании Жогорку Кенеша депутат Медер Алиев пожаловался, что его коллеги не соблюдают этику.

В связи с этим он призвал нардепов придерживаться регламента ЖК и Кодекса депутатской этики.

Медер Алиев подчеркнул, что парламент — это высший законодательный орган.

«Здесь не чья-то частная лавочка или фирма какого-то коммерсанта. За нами следит весь мир — коллеги из других стран, политическая элита. В прошлый раз со мной произошла очень неприятная ситуация. Я, согласно требованиям регламента, защищал свой законопроект в первом чтении. В этот момент пара коллег, нарушив закон, кричали: «Давайте перейдем к голосованию. Времени осталось мало». Так нельзя, коллеги. Это не ваша частная фирма», — сказал он.

На заседании парламентарии рассмотрели проект постановления Жогорку Кенеша «Об утверждении Кодекса депутатской этики» и приняли его.