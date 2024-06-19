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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнут в октябре

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнется в октябре этого года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По его словам, строительство в общем продлится около шести лет.

«Для подтверждения мы подписали дорожную карту, где четко указали сроки, по которой будет действовать совместное предприятие», — сказал Азамат Сакиев.

Депутат Гуля Кожокулова попросила предоставить более подробную информацию об этой дорожной карте.

Азамат Сакиев отметил, что сегодняшняя ратификация соглашения между правительствами КНР, Узбекистана и кабинетом министров КР о сотрудничестве в продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан дает возможность сторонам создать совместное предприятие.

Далее, по словам чиновника, стороны намерены подписать инвестиционное соглашение. Это запланировано на сентябрь 2024-го.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.

Общая сумма реализации проекта — $4 миллиарда 700 миллионов. На строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан КР намерен взять кредит у китайских банков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296989/
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