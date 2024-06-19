На заседании Жогорку Кенеша депутаты ратифицировали соглашения между правительством КНР, кабинетом министров КР и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев. По его словам, новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока.

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Маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

Рассмотрев вопрос, депутаты одобрили законопроект о ратификации соглашения сразу в трех чтениях.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.

Общая сумма реализации проекта — $4 миллиарда 700 миллионов. На строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан КР намерен взять кредит у китайских банков.